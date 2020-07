Nederlandse politie geeft meer informatie vrij over martelkamers in zeecontainers

In de nasleep van een grootschalige afluisteroperatie vond de Nederlandse politie zeven zeecontainers waarvan zes waren ingericht als cel en één als martelkamer. De containers stonden in de Wouwse Plantage, net over de Belgische grens. Er werden zes verdachten aangehouden.

De Franse en Nederlandse politie maakten begin juli bekend dat ze maandenlang het berichtenverkeer van de geheime chatdienst Encrochat konden onderscheppen. Zo kregen ze toegang tot 20 miljoen berichten.

De geprepareerde zeecontainers werden gevonden door die hack, tijdens een zoekactie in het Brabantse Wouwse Plantage. In de ­containers waren handboeien aan het plafond bevestigd. Ook was er een stoel vastgeschroefd. Verder zijn voorwerpen gevonden als zogenaamde vinger-handboeien en knipscharen. In onderschepte conversaties spraken de verdachten over hun ‘persoonlijke EBI’ (de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, red.) en methodes om te pijnigen. Dat sterkt de recherche in haar idee dat de kamers bedoeld waren om criminele rivalen vast te houden en te martelen.

Eén van de onderzoeken die dankzij het kraken van Encrochat in een stroomversnelling kwam, was dat naar een 40-jarige man uit Den Haag die verdacht werd van betrokkenheid bij drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. Plots konden de speurders zien hoe er vanaf zijn toestel foto’s werden verstuurd van een loods en een zeecontainer met daarin een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen en voetsteunen.

De containers die als gevangenis dienden hadden enkel een chemisch toilet Foto: Landelijke Politie Nederland

Er werd gesproken over ontvoeren en martelen: ‘Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen’, ‘maar die hond is spoorloos’, klonk het volgens de Landelijke Politie in de berichten. ‘De loods werd aangeduid als ‘ebi’ en ‘behandelkamer’. De geplande ontvoeringen leken met grote precisie te worden voorbereid: er waren meerdere ‘teams’ en een ‘OT’ (observatieteam), en er werden wapens, politiekleding, busjes, stopborden en kogelwerende vesten geregeld.’

De politie kon de beoogde slachtoffers op tijd verwittigen, en zij doken onze. Op 22 juni viel de politie dan binnen op dertien locaties. Ze konden zes verdachten inrekenen, ze worden door de rechter-commissaris in bewaring gesteld op verdenking van voorbereiding van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing en deelname aan een criminele organisatie. ‘Twee verdachten zijn tevens in bewaring gesteld voor wapenbezit’, zegt de politie. ‘De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag hun gevangenhouding voor 90 dagen bevolen.’