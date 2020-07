16 ploegen, mini-play-offs en extra stijger mogelijk: zo zal profvoetbal er volgend seizoen uitzien

De kogel is door de kerk. Ondanks een voorstel van Cercle Brugge voor een competitie met 18 ploegen, besliste de Pro League dat er volgend seizoen effectief met 16 ploegen en met ‘mini-play-offs’ zal gespeeld worden. De speeldata van seizoen 2020-2021 zijn eveneens bekend, woensdag volgt de volledige kalender.

De Pro League heeft na maanden van onzekerheid eindelijk de knoop doorgehakt: 16 ploegen en mini-play-offs. De halvering van de punten blijft daarbij behouden, in tegenstelling tot wat Cercle Brugge voorstelde.

De nummers 1 tot 4 na de reguliere competitie zullen in de zogenaamde ‘Champions Play-off’ spelen om de titel en het extra Champions League-ticket. De nummers 5 tot 8 strijden dan weer om een Europa League-ticket. De winnaar van die ‘Europa League Play-off’ zal het opnemen tegen de nummer vier van de ‘Champions Play-off’, tenzij de bekerwinnaar zich bij de eerste vier schaarde. In dat geval is er geen finale en gaat het laatste Europese ticket rechtstreeks naar de winnaar van de ‘Europa League Play-off’. Voor het nummer 9 tot en met 14 eindigt het seizoen na de reguliere competitie.

Ook voor de strijd om de degradatie is er een wijziging. Nummer 16 in de stand degradeert rechtstreeks naar 1B, zoals ook nu het geval is. Maar het nummer 15 na 30 speeldagen speelt volgend seizoen een barragematch tegen de nummer 2 van 1B. In 1B werd dan weer de promotiefinale geschrapt. Wie na de reguliere competitie bovenaan staat, promoveert.

Speeldata

De speeldata van volgend seizoen werden eerder al bekendgemaakt. De Jupiler Pro League trapt af in het weekend van 7 augustus. In 1B staat de competitiestart gepland voor het weekend van 21 augustus.

De reguliere competitie in de hoogste klasse loopt af in het weekend van 16 april. Na die 30 speeldagen staan dan de play-offs op de kalender. Vanaf het weekend van 30 april spelen de eerste vier voor de titel en de nummers vijf tot acht voor het resterende Europese ticket. Tegen zondag 30 mei kennen we de eindstand, wanneer de laatste speeldag plaatsvindt.

De winnaar van de beker kennen we op zaterdag 24 of zondag 25 april: in dit weekend wordt de finale van de Croky Cup gespeeld.

De speeldata van de reguliere competitie

Speeldag 1: 7/8-9/8

Speeldag 2:14/8-16/8

Speeldag 3: 21/8 -23/8

Speeldag 4: 28/8-30/8

Speeldag 5:11/9-13/9

Speeldag 6: 18/9-20/9

Speeldag 7: 25/9-27/9

Speeldag 8: 2/10-4/10

Speeldag 9: 16/10-18/10

Speeldag 10: 23/10-15/10

Speeldag 11: 30/10-1/11

Speeldag 12: 6/11-8/11

Speeldag 13: 20/11-22/11

Speeldag 14: 27/11-29/11

Speeldag 15: 4/12-6/12

Speeldag 16: 11/12-13/12

Speeldag 17: 18/12-20/12

Speeldag 18: 26/12-27/12

Speeldag 19: 22/1-24/1

Speeldag 20: 29/1-31/1

Speeldag 21: 5/2-7/2

Speeldag 22: 12/2-14/2

Speeldag 23: 19/2-21/2

Speeldag 24: 26/2-28/2

Speeldag 25: 5/3-7/3

Speeldag 26: 12/3-14/3

Speeldag 27: 19/3-21/3

Speeldag 28: 2/4-5/4

Speeldag 29: 9/4-11/4

Speeldag 30: 14/4-16/4

De play-offs

Speeldag 1: 30/4-2/5

Speeldag 2: 7/5-9/5

Speeldag 3: 12/5-13/5

Speeldag 4: 15/5-16/5

Speeldag 5: 19/5-20/5

Speeldag 6: 21/5-24/5

Speeldag 7: 30/5

Croky Cup

1/32e finale: 4/9-6/9

1/16e finale: 15/12-17/12

Achste finale: 15/1-17/1

Kwartfinale: 16/1-28/1

Halve finale (heen): 9/2-11/2

Halve finale (terug): 2/3-4/3

Finale: 24/4 of 25/4