Bundesliga-legende Claudio Pizarro bergt zijn voetbalschoenen op: “Diepe buiging”

Claudio Pizarro (41) beëindigde maandagavond zijn rijke carrière als voetballer. De spits zag hoe Werder Bremen zich verzekerde van het behoud in de Bundesliga. In de terugmatch van de barrages om het behoud speelde de traditieclub 2-2 gelijk bij Heidenheim. Dat volstond na een scoreloos gelijkspel in de heenwedstrijd. De voormalige Peruaanse international en clubtopschutter bij Werder Bremen kwam echter niet van de bank.

“Na de wedstrijd heb ik me bij Claudio Pizarro verontschuldigd dat ik hem geen speelminuten kon geven in zijn laatste wedstrijd. Jammer genoeg was die mogelijkheid er niet”, zei Werder-coach Florian Kohfeldt. “Ik kan geen diepere buiging maken voor Claudio en voor wat hij heeft gedaan voor Werder Bremen en de Bundesliga. Ik ben heel blij dat we dit hoofdstuk hebben kunnen afsluiten in de Bundesliga.”

Werder Bremen haalde Pizarro in 1999 naar Europa. Hij zou de clubkleuren verdedigen tot 2001, waarna nog drie periodes (2008-2012, 2015-2017, 2018-2020) bij groen-wit volgden. Tussendoor trad de aanvaller aan voor Bayern München (2001-2007, 2012-2015), Chelsea (2007-2009) en Keulen (2017-2018). Voor Werder Bremen trof Pizarro 153 keer raak en voor Bayern München 125 keer. Bij Keulen voegde hij daar nog één goal aan toe.

Afgelopen seizoen kon hij de netten niet doen trillen in de competitie. In totaal speelde hij 490 wedstrijden in de Bundesliga, daarin scoorde hij 197 keer. Daarmee staat hij op de zesde plaats in de topschutterslijst aller tijden van de Duitse eerste afdeling. Pizarro, die zes keer de Duitse landstitel en evenveel keer de Duitse beker won, is tevens de oudste doelpuntenmaker aller tijden in de Bundesliga, dankzij een goal in mei 2019. Hij was toen 40 jaar en 227 dagen oud.