Opsporingsbericht voor verwarde man die zich verschuilt met dochter (5)

In Eeklo is de politie en het parket op zoek naar een 41-jarige man die zich sinds 6.30 uur vanochtend verschuilt met zijn 5-jarige dochter in het provinciaal domein Het Leen. De man zou heel verward zijn.

De politie heeft een opsporingsbericht gedeeld. De man verliet dinsdagochtend zijn woning in de Leikensweg met zijn 5-jarig dochtertje. Zij heeft blond halflang haar, een roze-fuchsia trui en geen schoenen. Jurgen D. is 1m82 lang en mager gebouwd. Hij heeft kort donker grijzend haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeansbroek, een donkere trui en sandalen.

De politie is intussen al de hele voormiddag op zoek naar de man en zijn dochter. Het provinciaal domein werd afgesloten om de zoektocht te vergemakkelijken maar intussen vindt de zoekactie ook plaats in de Leikensweg, de straat waar de man woont. Er is ook een helikopter die over het gebied vliegt in een poging de vader en het meisje te vinden.

‘Onze ongerustheid is vooral gericht op de man momenteel. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat hij zijn dochter iets zou aandoen’, zegt Emeline Martens, woordvoerster van de politiezone Meetjesland Centrum. Het is nog onduidelijk waarom de man gevlucht is, maar hij zou erg in de war zijn.

Wie inlichtingen heeft kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.