Komeet Neowise zichtbaar boven België deze week

De komende nachten is de komeet Neowise in ons land zichtbaar. Hij is zichtbaar met het blote oog, maar ‘voor onervaren waarnemers is een verrekijker aangeraden’, klinkt het bij Philippe Mollet, de woordvoerder van volkssterrenwacht Mira.

‘We wachten al zo’n 25 jaar op een spectaculaire komeet, maar er loopt altijd wel iets mis’, vertelt Mollet. ‘Deze kan je met het blote oog zien en dat is al jaren geleden.’

Hetzelfde klinkt ook bij de Nederlandse sterrenwachtmuseum Sonnenbergh - ook bij onze noorderburen is de komeet zichtbaar. ‘Twee andere kometen beloofden een mooi schouwspel dit voorjaar’, maar eentje fragmenteerde vroegtijdig en de andere was niet helder genoeg.

Schemering

Komeet Neowise is helder genoeg, en nog niet gefragmenteerd. Wie hem in België wil zien, moet daar wel vroeg voor opstaan: ‘Je kunt de komeet het best zien wanneer het nog schemert, dus tussen vier uur en halfvijf.’ Dan is de achtergrond nog donker genoeg en bevindt de komeet zich op de ideale plek. ‘Als je een vrije uitkijkt hebt op het noorden of het noordoosten, zou je hem moeten zien. Twee dagen geleden kon je Neowise situeren aan de hand van de ster Capella. Hij bevond zich er toen recht onder. Nu zal je hem meer links onder de ster Capella kunnen zien.’

Ervaren waarnemers kunnen de komeet met het blote oog waarnemen, voor de meer onervaren onder ons, raadt Mollet een verrekijker aan. ‘Met het blote oog is het ook niet zo spectaculair, dan zie je een vlekje.’ Het is uiteraard niet de bedoeling dat je recht in de zon kijkt. ‘Natuurlijk moet je je ogen beschermen wanneer het niet meer schemert en niet recht in de zon kijken.’

Eigenlijk werd de komeet al eind maart ontdekt, maar toen was het nog niet zeker of de komeet zichtbaar voor het blote oog zou worden.

Wereldwijd zichtbaar

De komeet is trouwens niet enkel in Nederland en België zichtbaar. ‘Neowise kan wereldwijd waargenomen worden.’

We kunnen de komeet nog heel deze week en misschien nog volgende week zien. ‘Dag na dag verplaatst de komeet zich verder van de zon waardoor hij al vroeger zichtbaar zal worden.’ Daarvoor moet het natuurlijk wel helder zijn. Volgens Sonnenburgh zal de komeet vanaf ongeveer 10 juli aan de avondhemel verschijnen.

De officiële naam van de komeet is C/2020 F3 Neowise en is een verwijzing naar NEOWISE-missie. Dat project gebruikt telescopen met een verwittigingssysteem om planetoïden (of asteroïden) die zich richting de aarde verplaatsen, op te speuren. ‘Het komt wel vaker voor dat ze in hun speurtocht ook kometen ontdekken’, aldus Mollet.