‘Om verder te kunnen gaan, moeten de fouten uit het verleden worden aangepakt’, dat zeiden de hertog en hertogin van Sussex tijdens een videocall met een aantal jonge leiders van de Queen’s Commonwealth Trust (QCT).

‘Als je naar het Gemenebest kijkt, kan je niet verder indien je eerst het verleden erkent’, zei prins Harry tijdens het gesprek. ‘Zoveel mensen hebben al hard gewerkt om die fouten recht te zetten, maar we moeten erkennen dat er nog steeds veel moet gebeuren.’

‘Het zal niet gemakkelijk zijn, en soms zelfs ongemakkelijk aanvoelen, maar het moet gebeuren, want iedereen wordt er beter van’, zei prins Harry.

Meghan was het eens met haar man. ‘We zullen ons ongemakkelijk voelen, maar het is enkel wanneer we doorduwen dat we beter zullen worden. Enkel zo komen we op een punt dat we allemaal wind in de zeilen krijgen’, zegt Meghan. ‘Niemand wordt benadeeld door ongelijkheid, het zorgt ervoor dat iedereen op gelijke voet staat. Gelijkheid is een fundamenteel mensenrecht, en daar draait het om.’

De hertog en hertogin van Sussex zijn geen actief lid meer van de Britse koninklijke familie, maar zijn wel nog voorzitter en co-voorzitter van de Queen’s Commonwealth Trust. Harry’s grootmoeder, koningin Elizabeth II, is hoofd van het Gemenebest van Naties, vroeger het Britse Gemenebest. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband van 53 onafhankelijke staten, maar bestaat vooral uit voormalige koloniën en mandaatgebieden van het Verenigd Koninkrijk.