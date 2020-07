Koninklijke Bibliotheek in Brussel opent bar op haar dakterras

Er klinkt weldra muziek op het dakterras van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

Auto’s krijgen dan wel steeds minder ruimte in Brussel, maar het concept dakterras blijft populair in onze hoofdstad. Nadat vorige week met Jardin al een dakterras opende op het oude Actiris-gebouw aan de Anspachlaan, kunt u vanaf vrijdag ook terecht op het dak van de Koninklijke Bibliotheek, met zicht op de Kunstberg.

Albert Summer Rooftop is een voorsmaakje van het restaurant Albert dat chef-kok Filip Fransen er half september zal openen. Om het ruime dakterras van meer dan duizend vierkante meter tijdens de zomermaanden niet verloren te laten gaan, sloeg Fransen de handen in elkaar met lokale muziekpartners zoals Play Label Records en Catclub om er dj’s en concerten te programmeren. Het dakterras opent van woensdag tot en met zaterdag, telkens van 17 tot 1 uur, maar enkel als het weer meezit. Reserveren is dan ook niet noodzakelijk.