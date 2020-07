Op de site van Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, in Westerlo is maandag een gezinswoning van twee verdiepingen gepresenteerd waarvan de structuur volledig met een 3D-betonprinter werd gemaakt. Het zou de eerste keer ter wereld zijn dat een woning van een dergelijke omvang - 90 vierkante meter - met een vaststaande printer werd geprint.