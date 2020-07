Melbourne opnieuw in lockdown

De inwoners van Melbourne, de tweede grootste stad van Australië, moeten de komende zes weken opnieuw thuisblijven. Dat heeft de premier van deelstaat Victoria bekendgemaakt. Daar werden dinsdag 191 nieuwe coronagevallen gemeld.

Vanaf woensdagochtend mogen de 4,9 miljoen inwoners van Melbourne hun huis enkel nog verlaten om te gaan werken, naar school te gaan, voedsel te kopen of naar de dokter te gaan. In restaurants, cafés en bars mag enkel afgehaald of aan huis geleverd worden, terwijl fitnesscentra en kapsalons opnieuw moeten sluiten.

Daniel Andrews, premier van deelstaat Victoria waartoe Melbourne behoort, noemde de nieuwe maatregelen ‘moeilijk maar noodzakelijk’. ‘Met alle respect: het virus oplopen en eraan doodgaan is ook moeilijk.’

‘We moeten duidelijk maken dat dit niet voorbij is’, waarschuwde Andrews. ‘Doen alsof het wel zo is omdat we allemaal willen dat het zo is, is niet het juiste antwoord. Het is zelfs een zeer groot deel van het probleem.’

Staatsgrens dicht

Eerder werd ook al beslist om de grens tussen Victoria en New South Wales, de andere dichtst bevolkte staat van Australië, voor het eerst in meer dan honderd jaar tijd te sluiten.

In Australië werd dinsdag de grootste stijging van coronagevallen gemeld sinds begin april met 199 nieuwe besmettingen. 191 daarvan werden in Victoria vastgesteld. In totaal werden in Australië bijna 8.800 gevallen en 106 overlijdens als gevolg van het nieuwe coronavirus geteld.