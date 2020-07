Onderzoekers gooien plastic in Schelde om te zien hoe afval Noordzee bereikt

Op drie locaties langs de Schelde laten onderzoekers van de UAntwerpen dinsdag fluo plastic voorwerpen los. Daarmee willen ze in kaart brengen hoelang het duurt vooraleer plastic vanuit de Schelde de Noordzee bereikt en wat het effect is van de getijdenwerking

In Wintam, Dendermonde en Melle laat de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) dinsdag fluogele voorwerpen in het water. Dat gebeurt zowel bij hoog- als bij laagwater. ‘We willen in kaart brengen hoe plastic items zich gedragen eens aanwezig in de rivier’, zegt bioloog Bert Teunkens. ‘We gaan na hoelang het duurt vooraleer plastic vanuit de Schelde de Noordzee bereikt en wat het effect is van de getijdenwerking. Verder moet het project ons ook bijkomende inzichten opleveren over de interactie tussen de rivier en de oevers, waarbij items enerzijds aanspoelen op de oevers en anderzijds opnieuw inspoelen in de rivier.’

De onderzoekers rekenen op de hulp van burgers. Wie een fluo item vindt, wordt gevraagd om het item te registreren op een website. Daarna moeten ze het object op dezelfde plek in het water zetten, zodat het zijn reis kan verderzetten.

Dertig items worden voorzien van een gps-zender, om hun gedrag zeer nauwkeurig te volgen. Deze voorwerpen zijn niet geel maar fluo oranje. In december 2019 werden ook al eens een lading plastic in de Schelde gelaten. Toen werd ongeveer 10 procent één of meerdere keren teruggevonden, zowel op de oevers van de Zeeschelde als de Westerschelde in Nederland. Zes maanden na de release werd zelfs een item teruggevonden op het strand tussen Oostende en Bredene. Andere items bevinden zich nog steeds op de plaats waar ze werden gelost.