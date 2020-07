Het wordt een “vreemd jaar”, maar Oliver Naesen is dolblij dat hij weer kan koersen: “Voelde mij een gepensioneerde renner”

Oliver Naesen vertoeft al sinds 23 juni in Frankrijk. Eerst was er de stage met de preselectie van AG2R La Mondiale voor de Tour in Le Chambon-sur-Lignon van 23 tot 29 juni, daarna trok hij met de klassieke kern door naar Vaujany waar hij nog tot en met 10 juli blijft. “Eindelijk voel ik me weer topsporter”, vertelt hij.

“De ploeg, net zoals heel wat andere teams, neemt heel wat maatregelen”, stelt Naesen. “Elke renner slaapt nu apart en we gebruiken veel vaker onze handgels. Aan tafel staat er een stoel tussen elke renner. Maar het is vooral voor de staf meer werk: de fietsen worden na het poetsen met een speciale spray ontsmet, de massagetafels worden na elke renner ontsmet. Er komt voor hen veel bij kijken. En de fans: ja, als ze hier een selfie vragen, moet ik hen vragen om de nodige afstand te nemen (lacht).”

Naesen onthoudt vooral het positieve. “Ik ben blij dat de koersen weer in zicht komen en dat we nu opnieuw samen trainen. Die laatste maanden thuis voelde ik me geen topsporter meer, ondanks die 600 tot 700 kilometer die je traint per week. Ik voelde me een gepensioneerde wielertoerist. Veel kilometers doen, nog redelijk rap rijden, maar het dagelijkse leven was niet wat het moest zijn en nu met deze twee stages leef je weer echt als een topsporter. Alles staat weer in dienst van de koers.”

Foto: BELGA

Juist pieken

Naesen hervat de competitie in de Strade Bianche. “Maar ik weet niet echt wat ik daar mag verwachten. Het zal vreemd zijn om opnieuw te koersen na zo’n lange periode en verder weet ik niet goed of die koers me zal liggen. Ik vrees dat het misschien een beetje te lastig voor mij zal zijn, er zijn toch een pak hoogtemeters te overwinnen. De Strade wordt meer een ontdekking, een opwarmertje voor Milaan-Sanremo. Bovendien heb ik altijd een paar koersen nodig om erin te komen. Mijn grote doel is eerder de Tour en dan vooral de najaarsklassiekers. Natuurlijk wil ik ook goed voor de dag komen in Milaan-Sanremo. Ik was er al eens tweede, maar mijn piek moet later komen, niet al begin augustus. Het wordt een gebald seizoen, en ik wil niet fantastisch rijden in augustus om daarna een terugval te krijgen. Ik kijk zeker uit naar de najaarsklassiekers. De voorbije jaren was ik altijd goed in het najaar, dus ik beschouw dat wel als een voordeel. Ik trek er met veel vertrouwen naar toe.”

Volgens Naesen wordt het een bijzondere herstart van de competitie. “Het wordt een vreemd jaar. Er gaan renners naar voren komen van wie we nog niet gehoord hebben of het beste nog niet gezien hebben. En omgekeerd: er zullen goede renners zijn die misschien wel hun ‘moteur’ hebben opgeblazen de voorbije maanden, want er zijn er bij die echt wel heel hard hebben getraind. Iedereen heeft hard getraind, maar sommigen hebben misschien wat overdreven.”