Aantal coronabesmetting blijft dalen: gemiddeld 82 besmettingen per dag in België

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen dat per dag in ons land geregistreerd worden, daalt verder. Het cijfer staat momenteel op gemiddeld 81,7 besmettingen. Dat is een daling van 5 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Dat blijkt uit het cijferrapport van Sciensano. Gemiddeld zijn er nog 4,6 sterfgevallen per dag.

In het ziekenhuis liggen nog 169 mensen, dat zijn er 75 minder dan vorige week. Op intensieve zorgen zijn 27 bedden ingenomen, ook dat zijn er heel wat minder dan vorige week toen er nog 41 ingenomen waren.

De afgelopen 7 dagen werden er 572 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. 341 (60%) werden in Vlaanderen gerapporteerd, 108 (19%) in Wallonië en 122 (21%) in Brussel. Voor 1 geval heeft Sciensano geen gegevens over de woonplaats beschikbaar.

In totaal werden er in België 62.058 coronabesmettingen officieel geregistreerd. Het aantal sterfgevallen in ons land ten gevolge van covid-19 staat nu op 9.774.

Het rapport bevatte geen informatie over de r-waarde.

Sciensano publiceert nu het ‘weekgemiddelde’ van de cijfers, het gemiddeld aantal nieuwe bevestigde gevallen over een periode van zeven dagen. Door het gemiddelde te nemen, vertroebelen de normale schommelingen (zoals het weekendeffect, wanneer er minder wordt getest) de trend niet.