Tiktok trekt zich terug uit Hongkong

Tiktok zal zijn videoapp niet meer beschikbaar stellen in Hongkong. Een woordvoerder van het bedrijf stelde dat dat te maken heeft met ‘recente ontwikkelingen’. Ook andere sociaalmediaplatformen worstelen met de nieuwe veiligheidswet in Hongkong.

De beslissing komt er nadat China een controversiële veiligheidswet heeft ingevoegd in de stadstaat. Volgens het persagentschap Reuters is het niet duidelijk of Hongkong daardoor volledig onder de jurisdictie van Peking zou vallen of niet.

ByteDance, het Chinese moederbedrijf van de Tiktok, heeft altijd gezegd dat het geen gegevens deelt met de Chinese overheid en aangegeven dat het dat ook nooit zou doen. Het bedrijf had eerder al de vergelijkbare app Douyin in China, maar lanceerde Tiktok om een internationale markt te bereiken. De videoapp kan niet gebruikt worden in China, maar ByteDance moet wel voldoen aan de Chinese wetgeving, waaronder ook de ondersteuning van inlichtingen valt.

Hongkongers zouden op dit moment nog zowel Douyin als Tiktok kunnen downloaden. De Chinese variant zou sowieso al meer gebruikers in de stadstaat hebben dan Tiktok. ‘Douyin heeft veel gebruikers in Hongkong en zal de gebruikers daar blijven bedienen’, zei Zhang Nan, CEO van ByteDance China in een mededeling.

Buiten de veiligheidswet, heeft de uitspraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken er wellicht ook iets mee te maken. Mike Pompeo gaf recent aan nieuwsbedrijf Fox News te kennen dat de Amerikaanse overheid overweegt Chinese sociale media-apps te bannen. Tijdens de coronapandemie kreeg Tiktok veel meer gebruikers, onder meer in de Verenigde Staten. Met de beslissing om Tiktok te weren uit Hongkong, dat al dan niet onder de jurisdictie van Peking zal vallen, zou ByteDance zich veilig willen stellen - al blijft ByteDance wel een Chinees bedrijf natuurlijk.

Internettoegang

Tiktok is niet het enige internetbedrijf dat worstelt met de nieuwe veiligheidswet in Hongkong. Eerder deze week kondigden internationale internetbedrijven en sociaalmediaplatformen zoals Google, WhatsApp, Twitter en Facebook al aan dat ze hun samenwerking met de Hongkongse overheid ‘op pauze hebben gezet’. Ze zullen de gegevens van gebruikers dus niet meer beschikbaar stellen voor de autoriteiten in Hongkong. Ze zijn naar eigen zeggen bezorgd over de gevolgen voor de mensenrechten van de nieuwe veiligheidswet.

In China zijn onder meer Facebook, Google en Twitter geblokkeerd - al kan wie echt wil er wel toegang tot krijgen via een VPN. In Hongkong is er echter altijd al onbeperkt internettoegang geweest.