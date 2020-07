Stijn Vandenbergh (36) heeft beslissing genomen over toekomst en wil weer volop koersen, maar: “Ik vrees er soms voor”

Stijn Vandenbergh (36) vertoeft samen met Oliver en Lawrence Naesen op stage in het Franse Vaujany met zijn team AG2R. De renner is einde contract, maar zit binnenkort samen met de ploeg om één en ander te bespreken. “Liefst van al blijf ik bij de ploeg”, zegt hij. “We zien wel. Er is ook interesse van andere teams. Ik wil alleszins nog een jaar koersen.”

LEES OOK. Nieuwe datum EK is geen sinecure voor Oliver Naesen: “Het komt wel dicht bij de Tour”

De voorbije jaren toonde Vandenbergh zich een uitstekende ploegmaat van kopmannen bij Quick-Step en AG2R, waar hij aan zijn vierde seizoen bezig is.

“Het is een beetje jammer dat ik me dit jaar nog niet echt heb kunnen tonen”, vertelt hij op teamstage. “Maar dat geldt voor veel renners. Ik was er niet bij in de Omloop en Kuurne door ziekte, en daarna sloeg corona toe. Al maak ik me niet al te veel zorgen over mijn toekomst. Ik heb ook nog maar net beslist dat ik er nog een jaartje bij doe. Nu die knoop is doorgehakt, hoop ik wel om hier te kunnen blijven. Er koersen al wat Belgen in het team en er komen er nog enkele bij. Dat maakt het wel plezant. Ergens midden juli zit ik samen met de ploegleiding en hopelijk kan ik blijven. Lukt het niet, dan is dat zo, maar ik denk dat ik nog altijd van waarde ben in de klassieke kern van een ploeg. Dus ik denk dat ik wel zal kunnen blijven koersen. Hier of in een ander team.”

Foto: BELGA

Vandenbergh wist zich goed bezig te houden tijdens de lockdown. “Ik heb veel op de mountainbike gezet, heel veel nieuwe paadjes en dingen ontdekt in de streek. Normaal doe je dat enkel in de winter, nu was er ruimte om dat in het voorjaar te doen. Het lag door het goede weer overal droog. Ik heb me geamuseerd. Ik zat meer op mijn mountainbike dan op mijn koersfiets in de periode maart, april, mei.”

Al is hij wel blij dat hij opnieuw met zijn team kan trainen. “Dat is toch anders dan solotrainingen of ritjes met vrienden. Hier op stage leef je echt opnieuw als topsporter. Ik kijk uit naar de herstart, maar ik houd wel een beetje een slag om de arm. Her en der zijn er toch weer coronaopflakkeringen, dus hopelijk kunnen we dat programma afwerken. Maar ik vrees er soms een beetje voor.”

Vandenbergh hervat in Milaan-Turijn en trekt dan door naar Milaan-Sanremo, om vervolgens nog de Ronde van Wallonië, enkele koersen in Frankrijk, mogelijk de Ronde van Luxemburg en dan de BinckBank Tour te rijden. “Het is wel belangrijk om dan nog eens een kleine week goed te kunnen koersen met het oog op die najaarsklassiekers. Want in die eendagskoersen wil ik echt goed zijn. Het zal speciaal zijn, iedereen zal enorm gedreven zijn om zich te tonen. Ik ben benieuwd wat het zal geven.”