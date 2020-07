Vrouw die politie belde voor zwarte vogelspotter wordt zelf aangeklaagd

Amy Cooper, de vrouw die de politie belde en beweerde dat een zwarte man haar bedreigde, wordt nu zelf aangeklaagd voor een valse noodoproep. De man vroeg haar om haar hond aan de leiband te houden in speciale zone in het park, waarop de vrouw de politie belde.

De vrouw werd na het viraal gaan van de beelden al ontslagen door haar werkgever, ook de hond moest terug naar het asiel. Ze bood haar excuses aan en zei dat ze niet racistisch is maar ‘overgereageerd’ heeft. Nu wordt ze ook aangeklaagd voor valse aangifte en wordt ze voorgeleid op 14 oktober. Ze riskeert een jaar cel, een voorwaardelijke straf van drie jaar of een boete van 1.000 euro.

Christian Cooper (57), een vogelliefhebber, was bezorgd dat de loslopende hond de dieren Central Park in New York in gevaar zou brengen. Hij vroeg haar de hond aan de leiband te houden, maar de vrouw bleef weigeren.

‘Mevrouw, honden in de Ramble (een deel van het park, red.) moeten altijd aan de leiband, het staat op dat bord aangegeven’, zegt hij tegen de vrouw. Hij besluit de discussie van 25 mei te filmen, en de beelden gingen viraal, omdat de vrouw op een bepaald moment zegt dat ze de politie gaat bellen. ‘Een Afro-Amerikaanse man bedreigt mij en mijn hond in Ramble park’, zegt ze meerdere keren tegen de politie.

De video ging viraal als een voorbeeld van valse beschuldigingen die grote gevolgen kunnen hebben voor zwarte mensen. Enkele uren later sterft George Floyd in Minneapolis nadat een agent minutenlang zijn knie in zijn nek houdt. Zijn dood zorgde voor wereldwijd protest tegen politiegeweld tegen zwarte mensen.

