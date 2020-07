Zanger Kasabian stopt wegens mentale problemen

Tom Meighan, de zanger van de Britse band Kasabian, verlaat de rockgroep om zijn persoonlijke demonen aan te pakken.

De groep liet weten dat de beslissing in gezamenlijk overleg is genomen en dat Meighan ‘worstelt met persoonlijke problemen die al enige tijd zijn gedrag bepalen. Hij wil nu zijn volledige energie gebruiken om zijn leven weer op de sporen te krijgen’.

Meighan en gitarist Serge Pizzorno richtten de groep in 1997 op aan de middelbare school in ­Leicester. Ze zijn de enige leden die altijd in de band zaten, die tussen 2004 en 2017 zes albums uitbracht en in 2014 het festival van Glastonbury afsloot.

Interviews werden meestal gegeven door de extraverte Pizzorno. Meighan heeft eerder al depressies gehad en een burn-out, in 2016. Wat zijn vertrek inhoudt voor de zevende plaat, die de band dit jaar zou opnemen, en toekomstige optredens, is nog niet duidelijk.