Nu al meer doden bij branden dan heel vorig jaar

Dit jaar zijn al twintig mensen gestorven in een woningbrand. Was een rookmelder niet verplicht? De Vlaamse brandweerzones gaan nu elke fatale woningbrand grondig onderzoeken.

In Middelkerke kwam gisterochtend een zeventiger om het leven bij een uitslaande brand in zijn appartementsgebouw. De bejaarde man is dit jaar al het twintigste dodelijke slachtoffer van een woningbrand in Vlaanderen, zo blijkt uit statistieken die brandpreventieadviseur Tim Renders en preventievereniging Leef Brandveilig verzamelen.

Renders: ‘2020 dreigt opnieuw een pikzwart jaar te worden. Met 20 doden zitten we nu al boven het totale aantal slachtoffers van heel vorig jaar, toen in Vlaanderen 16 mensen omkwamen bij woningbranden.’

Vlaanderen hoopte nochtans op beterschap, nu sinds 1 januari in alle woningen rookmelders zijn verplicht. ‘Per verdieping moet er nu 1 rookmelder hangen’, aldus Renders. Hij raadt echter al jaren aan om in elke kamer een rookmelder te installeren. ‘Als je moet wachten tot die ene rookmelder in de traphal afgaat, kan je vaak al geen kant meer op.’

De oorzaak van de vele woningbranden in Vlaanderen is voor experts onduidelijk. ‘Mogelijk zijn toch nog veel woningen niet met rookmelders uitgerust’, aldus Renders. Of spelen de vele elektronische oplaadbare apparaten in elk huishouden een kwalijke rol?

Nederland als voorbeeld

De Vlaamse brandweerzones zijn het gissen beu. Zij merkten de voorbije jaren al een lichte stijging op van het aantal woningbranden. Met steun van het overkoepelende Netwerk Brandweer en Binnenlandse Zaken zullen fatale woningbranden voortaan‘diepgaand worden onderzocht’, kondigt Bert Brugghemans aan, woordvoerder van het Netwerk Brandweer, dat alle Vlaamse brandweerzones verenigt. ‘Grondig onderzoek – zowel naar de exacte cijfers als naar de oorzaken – moet ons een beter zicht geven, zodat we ook preventief beter aan de slag kunnen’, aldus Brugghemans, tevens korpschef van de Brandweer Antwerpen.

En preventie is ontzettend belangrijk. Geert Hermans, lector Integrale Veiligheid aan de AP Hogeschool, beklemtoont dat Nederland via onder meer een uitgekiende brandpreventie resultaten neerzet, ‘die nergens elders in Europa worden gehaald’. Vorig jaar kwamen er op een bevolking van meer dan 16 miljoen inwoners maar 22 Nederlanders om bij een woningbrand. België scoorde met 53 doden meer dan dubbel zo hoog.

Hermans: ‘Elke brand wordt in Nederland grondig onderzocht, waardoor zij veel beter weten waar de risico’s zich bevinden, en waardoor ze hun nationale preventiecampagnes veel beter kunnen richten. In ons land zijn de initiatieven op dat vlak soms veel te versnipperd.’