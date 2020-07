Werder Bremen blijft op de valreep in Bundesliga dankzij staaltje Comedy Capers

Werder Bremen heeft zich verzekerd van het behoud in de Duitse Bundesliga. In de play-offs om het behoud had het in de terugmatch tegen de nummer drie van de Duitse tweede klasse Heidenheim genoeg aan een 2-2-gelijkspel nadat de heenmatch op een scoreloos gelijkspel geëindigd was.

Amper twee minuten stonden op de klok of Werder zat al in een zetel op het veld van Heidenheim. Norman Theuerkauf vond er niets beter op dan een veelbelovende aanval van de bezoekers plompverloren in het dak van het eigen doel te trappen. Comedy capers.

Pas in het slot kon de thuisploeg wat terugdoen nadat Werder een resem kansen op de 0-2 had laten liggen. Tim Kleindienst liep de rebound erin na een harde knal op de deklat van Tobias Mohr.

Heidenheim had nog een doelpunt nodig, maar in blessuretijd mepte Werder de thuisploeg helemaal knock-out. Bartels schotelde alleen voor doelman Muller zijn ploegmaat Augustinsson een zeker doelpunt voor.

Dat Gebre-Selassie daarop een penaltyovertreding beging en Kleindienst vanop de stip nog de 2-2 kon maken, was slechts een doekje voor het bloeden voor de thuisploeg.

Voor Werder is het een half mirakel dat het in eerste klasse kan blijven. Op de laatste speeldag stond het team nog op een degradatieplaats, maar door een straffe 6-1-zege tegen Köln kon het zich alsnog tot de play-offs knokken. Werder Bremen is de club die al het langste in de Bundesliga speelt. Sinds de oprichting van de Duitse hoogste klasse in 1963 was er maar één seizoen waarin de groen-witten niet op het hoogste niveau uitkwamen. In 2004 werden ze nog kampioen.