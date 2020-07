Verenigd Koninkrijk bestraft tientallen Russen voor schenden mensenrechten

Foto: via REUTERS

Het Verenigd Koninkrijk heeft tientallen buitenlandse ambtenaren sancties opgelegd wegens schendingen van de mensenrechten. Het gaat om personen die als verantwoordelijk worden beschouwd voor de dood van de Russische Kremlin-criticus Sergei Magnitski, de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, de moorden op de islamitische Rohingya-minderheid in Myanmar of voor de dwangarbeid in Noord-Korea.

Dat meldt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dinsdag. Onder meer een inreisverbod of de bevriezing van rekeningen in het Verenigd Koninkrijk behoren tot de sancties.

Op de ‘zwarte lijst’ staan 25 Russen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij het overlijden van de advocaat Sergei Magnitski. Die had ambtenaren van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken beschuldigd van fraude, maar werd vervolgens zelf gearresteerd en stierf eind 2009 in voorarrest. Onder de betrokkenen ook Alexander Bastrykin, het hoofd van de hoogste Russische onderzoeksautoriteit.

Op de lijst staan ook 20 Saoedi’s die ervan verdacht worden een rol te hebben gespeeld bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanboel.

Twee Myanmarese generaals die verdacht worden van onder meer oorlogsmisdaden op de moslimminderheid Rohingya’s staan ook op de lijst, net als de ministeries van openbare veiligheid en staatsveiligheid van Noord-Korea die betrokken zijn bij “dwangarbeid, martelingen en moorden in Noord-Koreaanse kampen”.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab beschreef de sancties als ‘een instrument om de daders (van mensenrechtenschendingen) aan te pakken zonder de bevolking van een land in het algemeen te straffen’.

Het gaat om de eerste mensenrechtensancties die het VK autonoom oplegt, nu het is afgescheurd van de Europese Unie.

Reacties

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reageerde maandag verheugd op de sancties. ‘Deze sancties betekenen het begin van een nieuw tijdperk voor het Britse sanctiebeleid en de samenwerking tussen onze twee democratieën’, klinkt het.

In een reactie waarschuwt Rusland dan weer voor een verslechtering van de betrekkingen tussen Moskou en Londen. Het land overweegt eventueel te reageren met vergeldingsmaatregelen na het ‘vijandige Britse besluit’, aldus de Russische ambassade in Londen in een verklaring. Volgens de ambassade zijn de sancties een manier om ‘druk uit te oefenen op soevereine staten’ en werkten de Russische onderzoekers en rechters ‘onafhankelijk van de uitvoerende macht’.