Club van Junior Edmilson zwaait vedette Mario Mandzukic na zes maanden alweer uit

Het Qatarese Al-Duhail heeft het contract van Mario Mandzukic ontbonden. Dat maakte de Kroaat zelf bekend op Instagram. Mandzukic was nog maar sinds december aan de slag in het Midden-Oosten.

“Ik heb een akkoord gevonden met het management om mijn overeenkomst in onderling overleg te laten ontbinden”, schrijft Mandzukic zelf op social media. “Ik apprecieer het vertrouwen en de gastvrijheid die ik heb mogen ervaren in Qatar, wens de club en het team het beste voor de toekomst.” De timing is opmerkelijk, want enkele dagen geleden stond Mandzukic nog gewoon in de basis voor Al-Duhail in hun eerste wedstrijd na de coronastop.

De Kroaat was overgekomen van Juventus, waar hij geen kansen meer kreeg van trainer Maurizio Sarri. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor Atlético Madrid en Bayern München, met wie hij in 2013 de Champions League won.

De Qatarese topclub heeft ook Junior Edmilson in de rangen, de Belgische Braziliaan die momenteel belangstelling geniet van Club Brugge en Antwerp. De vraag is of het vertrek van Mandzukic bij Al-Duhail gevolgen zal hebben voor de toekomst van Edmilson.