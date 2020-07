Reizigers die terugkeren uit risicogebied worden getest en gaan in quarantaine

Wie terugkeert van een bezoek aan een plek waar het coronavirus opnieuw stevig om zich heen grijpt, zal dezelfde status krijgen als een hoogrisico-contact van een covid-19-patiënt. Dat betekent dat reizigers maximaal twee weken in quarantaine gaan en worden getest.

In twee Spaanse provincies, waaronder een plek in Catalonië, kent sars-CoV-2 een opflakkering. Er is opnieuw een lockdown afgekondigd, net zoals in het Portugese Lissabon en het Engelse Leicester. Ook Zwitserland en Luxemburg verstrengen de regels na nieuwe uitbraken van het coronavirus.

De combinatie met het toeristisch seizoen doet vrezen dat het virus zich snel opnieuw kan verspreiden, zoals het geval was na de krokusvakantie. Belgen die met het vliegtuig terugkeren uit Catalonië moeten een formulier invullen om het contactonderzoek makkelijker te maken. Om de mogelijke verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te perken, zullen reizigers die terugkeren uit ‘een gebied waar opnieuw verstrengde maatregelen gelden’, op dezelfde manier bekeken worden als hoogrisico-contacten. Dat maakte Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zonet bekend.

Zo’n status van hoogrisico-contact brengt met zich mee dat die personen (samen met hun gezin) maximaal twee weken in quarantaine gaan en onmiddellijk worden getest op het virus. Zelfs als die test negatief blijkt, blijft de quarantaine duren. Ten vroegste vijf dagen na die eerste test en negen dagen na de terugkeer, kan er nog een test worden uitgevoerd. Als die opnieuw negatief is, mag de isolatie wel worden stopgezet.

Quarantaine wel afdwingbaar?

De beslissing voor die gelijkstelling tussen de teruggekeerde toeristen met hoogrisico-contacten is genomen door de Risk Management Group (RMG), die valt onder de FOD Volksgezondheid en waarin verschillende gezondheidsinstanties zetelen. De RMG stelde gisteren al voor om naar de bevolking te communiceren dat een quarantaine is aangeraden voor wie op reis is geweest naar een gebied waar een lockdown is afgekondigd.

Op dit moment is niet helemaal duidelijk of die periode van quarantaine verplicht is volgens de huidige regels. Volgens onze informatie zal er indien nodig een wijziging komen om ze verplicht te maken, al blijft de vraag dan nog hoe de quarantaine zal worden afgedwongen en eventueel gecontroleerd. De voorbije dagen maakte federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) al duidelijk dat de beslissing over een verplichting niet bij haar ligt, maar bij de deelstaten. Om die reden kwam de Vlaamse regering vandaag samen om zich te buigen over de preventieve maatregel, maar vond er ook een bijeenkomst van de Risk Management Group samen om het beleid voor het hele land op dezelfde lijn te krijgen.