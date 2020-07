Dit jaar geen Oost-Vlaamse Sluitingsprijs in Zele

De Oost-Vlaamse Sluitingsprijs in Zele zal dit jaar niet doorgaan. Dat maakte de organisatie maandag bekend. De 71e editie had op 7 oktober moeten plaatsvinden en zou door de herschikking van de wielerkalender samenvallen met de Brabantse Pijl en de Ronde van Italië.

“Wat het deelnemersveld betreft vissen die UCI-wedstrijden wel niet in dezelfde vijver, organisatorisch vormen ze wel concurrentie”, legt de organisator uit. “Een groot deel van de ruim honderd seingevers die we nodig hebben, werkt ook voor Flanders Classics. Die grote koersen worden ook uitgezonden op tv wat, zeker bij tegenvallend weer, merkbaar zal zijn aan de publieke opkomst. In deze financieel moeilijke tijden het budget rond krijgen is een ander euvel. Ook al beschikken wij over vele trouwe sponsors, nu gaan aankloppen bij zelfstandigheden wiens zaak wekenlang verplicht gesloten bleef en momenteel volop vechten om die overeind te houden lijkt niet opportuun. En dan is er de wispelturigheid van het virus. Een organisatie draagt de verantwoordelijkheid over de veiligheid van renners, medewerkers en andere betrokkenen. Nu lijkt het virus onder controle maar wat als het opnieuw harder toeslaat? Daarom namen we de beslissing dit jaar niet te organiseren.”

Op de erelijst van de wedstrijd prijken onder andere de namen van Benoni Beheydt, Frans Verbeeck, Walter Godefroot, Hennie Kuiper, Tom Steels, Adriano Baffi, Tom Boonen, Stijn Devolder en Preben Van Hecke. De Nederlander Cees Bol schreef de jongste editie op zijn naam.