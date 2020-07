Op 4 juli mocht in het Verenigd Koninkrijk de horeca opnieuw open, maar met de nodige social distancing. In de Londense wijk Soho was er zaterdag weinig sprake van ‘afstand bewaren’ en kwamen heel wat Britten op straat om de versoepelde maatregelen te vieren. De politie moest heel het weekend ingrijpen en toezien op de veiligheid.