Australië sluit grens tussen deelstaten Victoria en New South Wales na corona-uitbraak

Australië zal vanaf woensdag de grens tussen de twee dichtstbevolkte deelstaten Victoria en New South Wales sluiten. Aanleiding is een nieuwe uitbraak van het coronavirus in Melbourne, de hoofdstad van Victoria.

Daniel Andrews, de premier van Victoria, maakte maandag bekend dat in zijn deelstaat op één dag 127 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, een nieuw record. Op een persconferentie kondigde hij aan dat de grens vanaf woensdag gesloten blijft. Die beslissing werd genomen in samenspraak met de Australische premier Scott Morrison en met zijn ambtsgenoot uit New South Wales, Gladys Berejiklia, klonk het. Het is de eerste keer in meer dan honderd jaar tijd dat de grens tussen de twee deelstaten sluit. De vorige keer gebeurde dat in 1919, en wel wegens de Spaanse griep.

De grens tussen beide deelstaten was de enige die in Australië open bleef tijdens de pandemie. Maar verplaatsingen tussen de twee grootste steden, Sydney en Melbourne, werden wel al sterk afgeraden.

In die laatste stad zijn er de jongste veertien dagen veel besmettingen met het nieuwe coronavirus bijgekomen. In verschillende delen van de stad moeten bewoners weer in lockdown. Het stadsbestuur is een grootschalige testcampagne gestart, maar zaterdag raakte bekend dat al zeker 10.000 personen weigerden een test te ondergaan.

Bij de 127 nieuwe besmettingen die maandag zijn bekendgemaakt, werden er zestien vastgesteld in sociale woningen. Een negentiger is overleden aan covid-19, waarmee het aantal coronadoden in Australië op 105 komt. Sinds januari zijn er op een bevolking van zo’n 25 miljoen 8.449 bevestigde coronabesmettingen geregistreerd.