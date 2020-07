KV Kortrijk huurt doelman Adam Jakubech jaar langer van Lille

Adam Jakubech (23) zal ook dit seizoen het doel van KV Kortrijk verdedigen. De 21-jarige Slowaak wordt een jaar gehuurd van Lille. Les Dogues lieten de jonge doelman onlangs een contractverlenging van twee jaar tekenen en zien dus toekomst in het jonge talent. Een optie kon Kortrijk dit keer dus niet bekomen.

Ook vorig seizoen werd Jakubech van Lille gehuurd. Hij kwam toen in zijn eerste jaar niet aan de bak in Noord-Frankrijk. Bij Kortrijk kon hij in het begin ook niet doorbreken. Algemeen manager Matthias Leterme: “Toen hij in augustus toekwam, was Sebastien Bruzzese incontournable. Er was geen opening voor Adam om zich ertussen te wringen. Bruzzese liep in december een zware blessure op (hij brak zijn sleutelbeen, nvdr.) en sindsdien had Adam vol zijn kans gegrepen. Hij heeft ons echt overtuigd van zijn kwaliteiten.”

Kortrijk had bij de vorige uitleenbeurt wel een aankoopoptie, maar door de coronacrisis werd besloten om ze niet te lichten. Wel werd meteen werk gemaakt van een verlengd verblijf van Jakubech in Kortrijk. Leterme: “We hebben van dit dossier een prioriteit gemaakt. We kennen Adam ondertussen erg goed. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en we willen hem de kans bieden om zich verder te ontwikkelen. Hij heeft een zeer sterke wil om te slagen. We zijn blij dat hij nog een jaar onze kleuren zal verdedigen.”

Kortrijk maakt ondertussen verder werk van nog een andere doelman, zodat het opnieuw over een trio inzetbare keepers kan beschikken. Leterme: “Momenteel is Jakubech de nummer één. Hij zal veel kansen krijgen in de voorbereiding. Al maken we eveneens nog werk van een kwaliteitsvolle doelman. Het zal aan hen twee zijn om uit te maken wie uiteindelijk ons doel zal verdedigen dit seizoen.”