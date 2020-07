Matteo Garrone maakt kortfilm voor couturecollectie Dior

In Parijs werd vandaag de coutureweek afgetrapt, maar door de coronacrisis vindt het hele gebeuren online plaats. Het Franse modehuis Dior stelde zijn couturecollectie voor aan de hand van een kortfilm, gemaakt door de Italiaanse regisseur Matteo Garrone.

Omdat defilés nog een te groot gezondheidsrisico zouden vormen, werd al in april besloten om de haute-coutureweek in Parijs dit seizoen niet fysiek te laten plaatsvinden. De modehuizen zouden hun collecties in de plaats voorstellen op een digitaal platform, aan de hand van video en foto. Het Franse modehuis Dior nam daarop de Italiaanse regisseur Matteo Garrone in de arm om een kortfilm te maken rond de couturecollectie.

De regisseur van Gomorra en Dogman, die net ook Pinocchio heeft verfilmd, liet zich voor Le mythe Dior opnieuw onderdompelen in een sprookjeswereld. De kortfilm begint met een blik in het atelier, waar de naaisters miniatuurversies in elkaar zetten van de couturejurken die Maria Grazia Chiuri heeft ontworpen. Die worden vervolgens gepresenteerd aan mythische figuren in een sprookjesbos.

De film is een hommage aan het Théatre de la mode uit 1945, toen Parijs na de Tweede Wereldoorlog wou laten zien wat zijn mode waard was. Omdat de textielindustrie plat lag en de stoffen schaars waren, werd geopteerd voor een tentoonstelling met kleine modepoppen. De vijf muzen in de film zijn geïnspireerd op vijf inspirerende kunstenaressen uit het surrealisme: Lee Miller, Dora Maar, Dorothea Tanning, Leonora Carrington en Jacqueline Lamba.