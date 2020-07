Opnieuw verwaarloosde schapen, geiten en hond in beslag genomen hardleerse man uit Haren

De Brusselse lokale politie heeft afgelopen vrijdag verschillende verwaarloosde dieren in beslag genomen in Haren, tussen Brussel en Vilvoorde. Bij de man die de dieren hield, waren al verschillende malen inbreuken op het dierenwelzijn vastgesteld en waren al meermaals verwaarloosde dieren in beslag genomen.

Dat melden de politie en dierenasiel Le Rêve d’Abby, dat de dieren heeft opgevangen. Twaalf schapen en vier geiten verbleven op een terrein dat vol afval lag terwijl hun stal weinig meer was dan een ruïne. Een hond moest dan weer in een kennel zonder dak verblijven en in zijn eigen uitwerpselen slapen. De dieren kregen enkel oud brood te eten.

Volgens Le Rêve d’Abby is het al de derde maal dat de dieren worden in beslag genomen bij dezelfde eigenaar en toonde die zich vrijdag zo agressief tegen de werknemers van het asiel dat de politie hem op afstand moest houden. Het asiel zal zich burgerlijke partij stellen tegen de man, klinkt het.