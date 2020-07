Brussel legt fietspaden aan in Lambertmontlaan en langs E40

Op de Lambertmontlaan in de Brusselse gemeente Schaarbeek wordt deze week één rijstrook geschrapt voor de komst van een ‘coronafietspad’. Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) en burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne (DéFI) stelden de plannen maandag voor.

Het nieuwe fietspad behoort tot de 40 kilometer aan fietspaden die de Brusselse regering aanlegt in het kader van de coronacrisis.

Momenteel bestaat de Lambermontlaan richting Van Praet uit drie rijstroken voor auto’s, maar dat wordt teruggebracht naar twee rijstroken. Een volledige rijstrook wordt in de komende dagen omgevormd tot een fietsstrook.

‘Deze testfase zal twee jaar duren en we zullen de impact constant monitoren, maar verkeerstechnisch zou die beperkt moeten blijven. Daarna wordt werk gemaakt van een afgescheiden ventweg met fietsinfrastructuur op de Lambertmontlaan’, zegt Van den Brandt.

Het Brussels gewest werkte de plannen op de belangrijke uitvalsweg uit in nauw overleg met de gemeente Schaarbeek. Daardoor werden nog enkele wijzigingen aangebracht aan de initiële plannen. Aan de kruispunten verdwijnen enkele parkeerplaatsen en worden betonblokken geplaatst om voorsorteren en opstoppingen te voorkomen. De plannen werden goedgekeurd door de dienst verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit en de hulpdiensten.

???????????Samen met de gemeente Schaarbeek kondigen we vandaag ook de start aan van de werken in de Lambermontlaan (nr 2 op de kaart). Het fietspad is in slechte staat, gedeeld met voetgangers en te smal. Hier maakt een autostrook baan vrij voor een brede fietsstrook. ?????? pic.twitter.com/inevB8a1o9 — Elke Van den Brandt (@elkevdbrandt) July 6, 2020

Tweerichtingsfietspad langs E40

Vorige week startte Brussel Mobiliteit ook al met de inrichting van een tweerichtingsfietspad langs de E40. Het fietspad komt op de rechterrijstrook, komende uit de richting Leuven/Luik, en verbindt het Brusselse netwerk met de fietssnelwegen in Vlaams-Brabant. Het begint aan de oprit aan de Gemeenschappenlaan in Evere en eindt bij de afrit naar de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek, ongeveer 1,7 kilometer verder.

Van den Brandt kondigde twee maanden geleden aan dat in de hoofdstad 40 kilometer nieuw fietspad zou worden aangelegd, waarvan een groot deel ten koste van auto­rijstroken op grote invalswegen als de Wetstraat of de Louizalaan. De dag na die aankondiging doken in de Wetstraat grote betonblokken op, waardoor daar al snel sprake was van een nieuw afgescheiden fietspad. Daarna weerklonk echter de kritiek dat het tempo waarmee de rest van die 40 kilometer nieuwe fietspaden werd aangelegd, fors was teruggevallen.