“Mathieu van der Poel herneemt wielerseizoen in Roemenië”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) herneemt zijn wielerseizoen over enkele weken in de Sibiu Cycling Tour, een vierdaagse etappekoers in Roemenië.

De Sibiu Cycling Tour is geen grote naam op de wielerkalender, maar door de verschuivingen door de coronacrisis is de etappekoers in Roemenië van donderdag 23 tot zondag 26 juli plots de eerste internationale wedstrijd van betekenis. Daardoor komen er ploegen en renners met naam afgezakt. Voorlopig moeten Belgen die naar Roemenië reizen nog veertien dagen in quarantaine, maar die regel zou op korte termijn worden aangepast. Bij Alpecin-Fenix wachten ze nu nog op die bevestiging.

Voor Van der Poel moet de Sibiu Cycling Tour vooral dienen als springplank voor de Strade Bianche, de eerste WorldTour-wedstrijd. Die wordt één week later, op zaterdag 1 augustus, gereden. Alpecin-Fenix heeft ook wildcards op zak voor Milaan-Turijn (5 augustus), Milaan-Sanremo (8 augustus), de Ronde van Piemonte (12 augustus) en de Ronde van Lombardije (15 augustus).