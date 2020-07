De lasterzaak die Johnny Depp tegen de Britse tabloid The Sun aanspant, begint morgen in Londen. De Britse hoofdstad krijgt hierdoor een Hollywoodsfeertje. Beroemdheden, onder wie Depps exen Vanessa Paradis en Winona Ryder, zullen er getuigen. De acteur eist een schadevergoeding omdat de tabloid hem in 2018 een ‘vrouwenbeul’ noemde.