Hasseltse politie voert controles tegen ‘patsers’ op

De politie Limburg Regio Hoofdstad is afgelopen weekend gestart met extra controles op agressief en luidruchtig rijgedrag. Hasselt wordt sinds enkele weken geplaagd door jongeren die met dure wagens pronken, en agressief en luidruchtig door het centrum rijden.

Aan een tankstation op de Genkersteenweg en op de kleine ring van Hasselt worden de laatste tijd veel bestuurders opgemerkt die erg agressief rijden. Ze trekken hard op, driften door de bochten en maken veel lawaai. Vaak gaat het om beginnende bestuurders die rondrijden met zeer dure wagens. De bestuurders blijken vaak onder invloed van drugs en hebben lachgas bij zich.

Op de Genkersteenweg werden twee beginnende bestuurders uit het verkeer geplukt die aan het driften waren. De eerste bestuurder reed onverzekerd rond en had lachgas in zijn wagen liggen. De tweede jongeman haalde snelheden tot 125 kilometer per uur en had te veel gedronken.

Ook op de Koning Boudewijnlaan werd een drifter, met een voorlopig rijbewijs, uit het verkeer gehaald die lachgas bij zich had. Alle drie de bestuurders hebben hun rijbewijs onmiddellijk moeten afgeven voor vijftien dagen.

Onder invloed

Op de parking van een tankstation op de Genkersteenweg werden dan weer vijf jonge bestuurders gecontroleerd die allemaal onder invloed waren van drugs. Twee van hen hadden ook te veel gedronken. Alle vijf de bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Eén man liet zich oppikken door een bestuurder die ook onder invloed van drugs bleek te zijn.

‘Na een eerste controleweekend zien we duidelijk dat dit patsergedrag in het verkeer onze aandacht verdient’, klinkt het bij de politie LRH. ‘We hebben echt hallucinante taferelen vastgesteld. Deze bestuurders moeten van de baan gehaald worden. We blijven de komende weken en maanden dus zeker controleren.’