Deen Mikkel Honoré verlengt contract bij Deceuninck - Quick-Step met een jaar: “Logisch hem aan boord te houden”

Mikkel Honoré blijft Deceuninck - Quick-Step tot aan het einde van het seizoen 2021 trouw. Dat heeft de WorldTour-formatie maandag laten weten.

De 23-jarige Deen, die prof werd toen hij in 2019 bij het ‘Wolfpack’ aankwam, jaagt nog steeds op zijn eerste zege. Na een debuut vorig jaar in de Giro, eindigde hij in de Adiatica Ionica Race als tiende.

“Na mijn eerste jaar, dat echt onvergetelijk was, heb ik geen moment getwijfeld om een nieuw contract te ondertekenen”, reageert Honoré. “Ik voel me goed in het team en heb fantastische ploegmaats. Het is de ideale omgeving om mezelf te ontwikkelen en bij te leren.”

De contractverlenging stemt ook manager Patrick Lefevere tevreden. “Hij heeft talent, is polyvalent en heeft een grote progressiemarge. Hij liet ook al veelvuldig zien dat hij alles kan geven voor zijn kopmannen. Het was dus logisch hem aan boord te houden.”