SP.A gaat niet naar gemeenschappelijk overleg met drie koningen

SP.A wenst nog niet met zes partijen samen te vergaderen over de mogelijke vorming van een nieuwe regering. Ook CDH is niet zeker.

De drie koningen planden vanmiddag om 14 uur een vergadering met de zes potentiële coalitiepartners – CD&V, MR, Open VLD, N-VA, CDH en SP.A om hun startnota voor te stellen. Maar SP.A haakt al af.

SP.A had vanmorgen al laten verstaan niet naar zo’n vergadering te gaan zonder inhoudelijke garanties over hun rode lijnen. SP.A-voorzitter Conner Rousseau had zaterdag nog een gesprek met de drie koningen.

De socialisten willen garanties vooraleer ze ook maar één stap zetten naar een regering zonder de PS. Ze willen absoluut vermijden dat ze in een fuik worden gelokt en nadien de schuld in de schoenen krijgen als de onderhandelingen mislukken.

Mogelijk haakt ook CDH af. CDH-voorzitter Maxime Prévot plaatste vanmorgen op Radio 1 al grote vraagtekens bij de werkwijze van de drie koningen, maar zou zondag wel toegezegd hebben om naar een gemeenschappelijke vergadering te gaan.