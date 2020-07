Meerderheid van de Japanners is volgens bevraging tegen plaatsvinden Olympische Spelen in 2021

Een ruime meerderheid van de Japanse bevolking vindt dat de Olympische Spelen ook volgend jaar niet door kunnen gaan. Dat blijkt althans uit een bevraging van tv-netwerk Japan News Network (JNN). Die was vooral gericht op de politiek maar op de vraag of de vanwege het coronavirus uitgestelde Spelen van Tokio volgend jaar dan wel kunnen worden gehouden, antwoordde 77 procent negatief.

Sinds het besluit de Spelen door te schuiven naar de zomer van 2021 blijven er vragen komen of het passend en mogelijk is dan wel zo’n groot evenement in Japan te houden. De organisatoren hebben al gezegd de Spelen te willen “vereenvoudigen” om de kosten en de risico’s op besmetting met het coronavirus te beperken.

Maar de meeste ondervraagden blijken niet overtuigd, zonder dat zij een reden hoefden te geven. Slechts 17 procent stond volledig achter het doorgaan van de Spelen.