Restaurants verzetten zich tegen hoge kosten Uber Eats en Deliveroo

Dat Deliveroo en Uber Eats een commissie van dertig procent vragen op elke bestelling, zet kwaad bloed bij restaurants, die door de lockdown afhankelijker geworden zijn van de bezorgdiensten. Ze vragen beschermende maatregelen, minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) bekijkt de zaak.

Bezorgdiensten zoals Deliveroo en Uber Eats waren tijdens de lockdown een zegen voor de restaurantsector, die zo toch een inkomstenstroom konden garanderen. Maar de hoge percentages die restaurants moeten afstaan, heeft samen met de vele promoacties van de bezorgdiensten tot gevolg dat veel restaurants maar weinig overhouden aan de maaltijden die op deze manier worden verkocht. En dat steekt, zeker nu maaltijdbezorging voor veel restaurants niet langer een bijverdienste is, maar de hoofdactiviteit werd.

Onder de noemer #Savemyresto hebben zich al een zestigtal restaurants verzameld om de praktijken aan de kaak te stellen. Ze vragen de overheid om een regulerend kader, en zaten vrijdag samen met federaal minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), die belooft actie te ondernemen.

Concreet klagen de restaurants aan dat Deliveroo en Uber Eats, de twee grootste spelers in België, een commissie aanrekenen van dertig (soms wel 35 procent) op elke bestelling, wat hun rentabiliteit zwaar onder druk zet. De restaurants vragen daarom dat de percentages al zeker tot eind dit jaar beperkt worden tot vijftien procent, zoals al is gebeurd in grote Amerikaanse steden.

Anoniem

Ook de vele promoacties van de platformen om appgebruikers te verleiden, zoals één+één gratis, zijn een doorn in het oog, omdat ze volledig verhaald worden op de restaurants, zonder voorafgaand overleg. ‘We zijn bijna gedwongen om er aan deel te nemen, wetende dat als we dat niet doen, onze verkoopvolumes zullen dalen’, aldus de restaurants, die erop wijzen dat Deliveroo en Uber Eats fors konden groeien dankzij hen - onder meer omdat veel restaurants hun gerechten aanpasten voor thuisbezorging - maar de winsten niet correct worden verdeeld.

Welke restaurants zich hebben aangesloten bij #Savemyresto, is niet geweten. De restaurants blijven liever anoniem, uit angst geweerd te worden. De platformen volledig de rug toekeren, is dan ook geen optie, klinkt het, zeker nu ze worden omarmd door het grote publiek. Maar een betere regulering moet er wel komen, aldus de restaurants, die in hun betoog ook wijzen op de dubieuze arbeidsvoorwaarden waarvoor de platformen al eerder onder vuur kwamen te liggen.

‘Wij kunnen niet een deel van onze activiteiten uitbesteden in Marokko of Madagaskar, zoals Deliveroo en Uber Eats wel doen voor hun callcenters. Wij kunnen niet voor elke bestelling een freelancer in dienst nemen en hem of haar vragen om voor een eigen keukenuitrusting te zorgen, noch kunnen we vermijden dat we onze werknemers geen betaalde vakanties of ziekteverlof betalen’, klinkt het.

Economische Inspectie

‘Ik heb de Economische Inspectie gevat om een onderzoek te voeren naar de leveringsplatformen die de regels niet naleven. Als blijkt dat ze zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken of misbruik van economische afhankelijkheid, zullen ze uiteraard gesanctioneerd worden’, zei minister Ducarme na zijn ontmoeting met de vertegenwoordigers van #Savemyresto aan Belga. ‘Ik wil de horecasector, die zwaar te lijden heeft onder de covid-19-crisis, niet laten verzwakken.’

Hij sluit niet uit dat er gerechtelijke stappen zullen volgen, en dat ook de Belgische Mededingingsautoriteit ingeschakeld wordt. ‘Wie zijn dominante positie misbruikt, zal de overheid op zijn weg tegenkomen’, aldus de minister.

Bij Deliveroo zijn ze zich van geen kwaad bewust. ‘Deliveroo is een aanvulling op de verkoop van eten in het restaurant, wat de inkomsten verhoogt en nieuwe commerciële mogelijkheden biedt. Dit is van vitaal belang geweest voor de Belgische restaurants tijdens de lockdown en Deliveroo zal restaurants ook tijdens het herstel blijven ondersteunen, net zoals we dat tijdens de crisis hebben gedaan’, klinkt het in een reactie aan Belga. Het bedrijf verdedigt ook de aangerekende commissies. ‘Onze commissies dekken kosten en worden geherinvesteerd in onze operaties, ten voordele van de koeriers, de restaurants en de klanten.’