Dan toch: Delfine Persoon krijgt revanche tegen Katie Taylor

Wat lang een utopie bleek, wordt straks realiteit. Eddie Hearn, de manager van Katie Taylor, liet tijdens het weekend in een interview met de Ierse IFL-TV verstaan dat hij Delfine Persoon heeft voorgesteld om op 22 augustus zonder publiek en in zijn eigen tuin van 15 ha tegen de Ierse wereld- en Olympische kampioene te boksen. Méér zelfs: “The deal is close, very close”, zei hij. “Ik heb drie voorstellen naar Persoon gestuurd en ik wacht nu af wat de reactie zal zijn.”

Omdat Hearn angstvallig die huidige marktwaarde van Katie wil hoog houden in verband met tv-contracten voor rechtstreekse uitzending pay-per-view, moest hij op zoek naar een vervangster voor de Portoricaanse Amanda Serrano (31 – 39 kampen, 38 gewonnen) die voor de uitbraak van Covid-19 tegen Taylor zou boksen in juni. Corona gooide roet in het eten en Serrano wou niet in augustus in de ring omdat er discussie ontstond over de beurs die de in New York wonende Serrano zou krijgen. Vandaar dat voorstel aan Delfine.

Hoera, dan toch een kans om die onverdiende nederlaag in de eerste kamp in New York recht te zetten? “Ach, veel kan ik daar niet over zeggen”, aldus Delfine. “We hebben een voorstel van contract gekregen, maar daar staat uitdrukkelijk in dat we niks naar buiten mogen brengen zolang het kamp van Taylor dat niet heeft gedaan. En daar houden we ons aan.”

In de Ierse media gaat men er echter al van uit dat de deal rond is en op 22 augustus krijgt Delfine Persoon dus haar revanche voor de schandalige manier waarop haar een verdiende zege tegen Taylor werd ontnomen door de ringrechters, na een beklijvende kamp op 1 juni vorig jaar in Madison Square Garden, waar de vier belangrijkste wereldtitels voor vrouwen op het spel stonden (WBC, WBA, WBO en IBF).