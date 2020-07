Italiaanse componist Ennio Morricone overleden

De Italiaanse componist Ennio Morricone is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Italiaanse media. Morricone is bekend van soundtracks voor onder meer ‘The good, the bad and the ugly’.

Morricone zou enkele dagen geleden gevallen zijn en daarbij zijn dijbeen hebben gebroken. Hij stierf in een ziekenhuis in Rome aan de gevolgen van die val. Dat schrijft de Italiaanse krant Il Messaggero.

Zijn begrafenis zal kleinschalig gehouden worden om ‘het gevoel van bescheidenheid dat hem altijd geïnspireerd heeft in zijn leven te eren’, klinkt het in een mededeling die Giorgio Assumma, Morricone’s vriend en advocaat vrijgaf.

De componist schreef de muziek van meer dan 500 films en tv-series, waaronder de film ‘The good, the bad and the ugly’.

Dadelijk meer.