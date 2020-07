Presidentsverkiezingen Dominicaanse Republiek: oppositiekandidaat eist overwinning op

In de Dominicaanse Republiek heeft oppositiekandidaat Luis Abinader van de Dominicaanse Revolutionaire Partij de overwinning opgeëist van de presidentsverkiezingen van zondag. Volgens de gedeeltelijke resultaten behaalde de 52-jarige Abinader 53,11 procent van het aantal stemmen, zo meldde de kiescommissie.

De rivaal van Abinader, de 59-jarige Gonzalo Castillo van de Dominicaanse Bevrijdingspartij, wist volgens de kiescommissie slechts 37,09 procent van de kiezers te overtuigen. Castillo behoort tot de partij van uittredend president Danilo Medina, die na twee mandaten van vier jaar niet meer kon opkomen. Hij feliciteerde Abinader via Twitter al met zijn overwinning en wenste hem veel succes.

Indien na bekendmaking van de definitieve resultaten blijkt dat geen enkele kandidaat een meerderheid haalt van 51 procent, dan volgt op 26 juli een tweede ronde. Wordt Abinader de nieuwe president, dan komt hiermee een einde aan 16 jaar onafgebroken heerschappij van de Dominicaanse Bevrijdingspartij.

De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 17 mei, maar moesten worden uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Ook in de Dominicaanse Republiek zijn in maart lockdownmaatregelen ingevoerd, maar dat heeft de opmars van het coronavirus niet gestuit. Zaterdag telden de autoriteiten nog 1.036 nieuwe besmettingen, een recordaantal sinds de pandemie in maart de toeristische trekpleister in de Caraïben bereikte. De autoriteiten telden tot dusver 36.184 gevallen en 786 overlijdens.