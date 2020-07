Groot waterlek in Mechelen zorgt voor problemen met drinkwater

Op het kruispunt van de Koningin Astridlaan met Brusselsepoortstraat in Mechelen, aan de Brusselpoort, is zondagnacht een grote waterleidingbreuk ontstaan. De rijbaan kwam er helemaal onder water te staan en de kelder van een appartementsgebouw aan de Van Benedenlaan liep onder water. Hoe het lek precies kon ontstaan, is voorlopig onduidelijk.

Het water spoot wel met een enorme kracht van onder het asfalt. Een betonplaat op de afslagstrook naar de Brusselsepoortstraat kwam zelfs enkele centimeter naar boven en stukken beton spoelden weg.

Technici van Pidpa kwamen ter plaatse om de watertoevoer dicht te draaien. De brandweer maakte de rioolputjes vrij zodat het water kon weglopen. De kelder van het appartementsgebouw moest worden leeggepompt.

‘Het water liep binnen via de verluchtingsgaten en ook het voetpad voor onze toegangsdeur zakte weg. Zo kon het water nog sneller naar binnen lopen. Het liep letterlijk van de muur in onze kelder’, zegt een bewoner. ‘Het water stond toch wel bijna 20 centimeter hoog in de kelder.’

De beschadigde waterleiding was een buis van 40 centimeter. Door het lek zat een groot deel van Mechelen zonder water. Pidpa schakelde in de loop van de nacht de toevoerleidingen in Dijlestad om zodat iedereen maandagochtend opnieuw water had. De herstelling van de beschadigde leiding zal in de loop van maandag gebeuren.