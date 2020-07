Maakt Kanye een kans?

Rapper Kanye West wil president van de VS worden. Niet in 2024, een idee waar hij al langer mee speelde, maar dit jaar nog. Dat kondigde hij aan op Twitter. Zijn vrouw, Kim Kardashian, reageerde met een emoji van een Amerikaanse vlag.

Er hangen veel vraagtekens rond de kandidatuur. Velen twijfelen of het niet louter gaat om een stunt om aandacht te trekken voor zijn nieuwe album. ­Bovendien is hij te laat om een reële kans te maken.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden al binnen vier maanden plaats. In een aantal staten, waaronder New Mexico, is de deadline voor onafhankelijke kandidaten al overschreden. Hij zou ook tienduizenden handtekeningen moeten verzamelen over heel de VS.

Met Donald Trump en Joe Biden hebben de beide grote partijen hun kandidaat al beet, en een onafhanke­lijke kandidaat heeft de jongste honderd jaar nooit een ernstige kans gemaakt op de zege (al behaalde Ross Perot in 1992 toch 19 procent van de stemmen).

De vraag is ook wat dit zegt over de relatie tussen Kanye West en Donald Trump. West en Kardashian behoren tot de zeldzame showbizzfiguren die Trump steunen. Een amicaal bezoek van het beroemde koppel aan het Witte Huis leverde merkwaardige scènes op. Later zei West dat hij zich in Trump vergist had, en de controversiële rapper is ook begaan met de Black Lives Matter-beweging.

Als een steunbetuiging voor Trump kan de kandidatuur moeilijk gezien worden, al zullen de Democraten ook niet blij zijn met het risico dat West Afro-Amerikaanse stemmen wegkaapt.