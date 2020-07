Sea Kings gered van sloophamer: Defensie aanvaardt bod dat toestellen in de lucht houdt

De laatste twee overgebleven Sea Kings van de luchtmachtbasis in Koksijde zijn gered. Een Engels bedrijf koopt ze over en wil ze zelfs in de lucht houden op airshows. ‘Fantastisch! Dit is een unicum in onze luchtvaartgeschiedenis.’

De kogel is eindelijk door de kerk. Defensie besliste vrijdag dat het Engelse bedrijf Historic Helicopters de laatst overblijvende Sea King helikopters mag overnemen. Het gaat om de RS02 en de RS04. De andere drie toestellen staan uitgestald in een museum in Brussel, in Koksijde en in de luchtvaartschool in Oostende.

Het Engelse bedrijf deed eind vorig jaar een bod op een helikopter en verhoogde dat in april met de tweede. Na een lange procedure besliste Defensie dat bod nu te aanvaarden.

Het was de 42-jarige Brecht Vandecasteele uit Deinze, zelf al jaren flight engineer op de basis, die de procedure in België begeleidde. ‘Ik ben ontzettend blij’, zegt hij. ‘Dit wil zeggen dat alle helikopters nu gered zijn van de sloophamer en niet als onderdelen worden verkocht. Dat is een unicum in onze luchtvaartgeschiedenis. Historic Helicopters zal de beide Sea Kings nu vluchtklaar maken om naar Engeland te vliegen. Daar worden ze verder onderhouden en worden ze zelfs in ere hersteld. Want de Sea King is een icoon en die hoort thuis in de lucht. Het bedrijf wil de helikopters dus laten vliegen, vooral op airshows. Indien toelating zal de Sea King dus ook nog op Belgische airshows in het luchtruim te bewonderen zijn. Fantastisch is dat!’

Uiterlijk eind dit jaar verhuizen de Sea Kings van op de basis in Koksijde naar Engeland.