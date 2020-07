Rock Werchter maakt eerste namen voor volgend jaar bekend

Deze festivalzomer mag dan al in het water gevallen zijn, veel organisatoren zijn al volop bezig met de edities van volgend jaar. Rock Werchter maakte de eerste namen voor de editie van 2021 bekend.

‘We kijken nu vooruit naar de zomer van 2021’, schrijft Rock Werchter in een (Engelstalig) bericht op Facebook. ‘Dan zal Rock Werchter weer op volle kracht draaien en de data zijn vastgelegd: van 1 tot en met 4 juli.’ Meteen worden ook de eerste namen bekendgemaakt.

Sommige acts waren al geboekt voor deze zomer, maar schuiven gewoon een jaartje op. Twenty one pilots en Pixies, bijvoorbeeld, maar ook The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Mike Skinner en The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C. GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Girl in red, Black Pumas en The Dead South.

Er zijn ook al nieuwe namen te noteren: Gorillaz, Alt-J, Jamie xx, Royal Blood, Nothing But Thieves en Boy Pablo. De komende maanden wordt die line-up verder aangevuld.

Tickets gaan vrijdag al in voorverkoop. Wie een kaartje had voor de editie van dit jaar, zou deze week via mail moeten gecontacteerd zijn.