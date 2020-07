Helft Peruviaans gletsjeroppervlak gesmolten in halve eeuw

De voorbije halve eeuw is onder druk van de klimaatverandering 51 procent van het gletsjeroppervlak in Peru gesmolten. Dat heeft het nationale waterinstituut ANA meegedeeld.

‘Gletsjers zijn ecosystemen die zeer gevoelig zijn aan klimaatverandering. In de loop van de voorbije decennia zijn de gevolgen meer duidelijk geworden, wat heeft geleid tot een opmerkelijke vermindering van de gletsjermassa en de vorming van nieuwe meren’, zo stelt ANA in een rapport over de periode 1948-2019.

De meer dan vijf kilometer lange gletsjer Pastoruri, één van de trekpleisters in het nationale park van Huascaran, is het meest getroffen. Meer dan de helft van het oppervlak is gesmolten.

Peru telt 2.679 gletsjers met een totale oppervlakte van 2.000 vierkante kilometer. Meer dan 70 procent van alle tropische gletsjers ter wereld ligt in het bergachtige Zuid-Amerikaanse land.