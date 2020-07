Twintigste doelpunt Lukaku niet voldoende om nederlaag Inter te vermijden

Romelu Lukaku heeft zijn twintigste doelpunt van het seizoen in de Serie A gescoord. Zijn ploeg Inter ging uiteindelijk wel met 1-2 de boot in tegen Bologna.

Romelu Lukaku stond in de 22ste minuut nog maar eens op de goede plaats: toen zijn ploeggenoot Lautaro Martinez een voorzet van Ashley young tegen de paal kopte, kon onze landgenoot de rebound simpel tegen de netten knallen.

BIG ROM | Romelu Lukaku met zijn 20ste doelpunt van het seizoen! ??????#InterBologna pic.twitter.com/K1NvJETKjL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 5, 2020

Zijn twintigste al dit seizoen in de Seria A. Over alle competities heen was hij nu al goed voor 26 doelpunten en 6 assists. Een mooi persoonlijk succes dus, maar de ploeg verging het minder goed. Lautaro Martinez slaagde er niet in een penalty om te zetten en die misser zou Inter duur te staan komen. Bologna, dat op het uur Roberto Soriano met een rode kaart nochtans naar de kant had zien gaan, kwam met een afstandsschot van Musa Juwara langszij. Diezelfde spits lag later aan de basis van de tweede gele kaart van Alessandro Bastoni, waardoor beide ploegen met tien stonden. En het ging van kwaad naar erger voor Inter, want zes minuten later kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij Musa Barrow. Inter slaagde er niet meer in iets te veranderen aan de 1-2 stand en mist zo een kans om dichterbij te komen bij Lazio Roma, dat gisteren verloor AC Milan, en blijft derde op elf punten van leider Juventus.