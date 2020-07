Exitpolls duiden op zege centrumrechts in Kroatië

De conservatieve partij van premier Andrej Plenkovic, HDZ, lijkt de meeste zetels binnen te halen bij de Kroatische parlementsverkiezingen. Maar geen enkel blok haalt een absolute meerderheid. Dat meldt de nationale televisie op basis van exitpolls.

Terwijl Kroatië weer toeristen ontvangt, zijn er in het land vandaag ook parlementsverkiezingen gehouden. Ruim 3,8 miljoen Kroaten werden uitgenodigd om te gaan stemmen. Aanvankelijk was gezegd dat wie besmet was met het coronavirus niét mocht gaan stemmen, zo valt te lezen op de nieuwsblog BalkanInsight, maar het Kroatische grondwettelijk hof oordeelde dat die regeling een schending was van het gelijkheidsbeginsel.

Het beloofde een spannende race te worden tussen de huidige conservatieve regeringspartij en de centrumlinkse oppositiepartij. De peilingen gingen gelijk op.

Premier in poleposition

Op de openbare omroep zijn intussen de eerste exitpolls uitgebracht, weet persagentschap Reuters. Volgens die polls haalt regeringspartij HDZ van premier Andrej Plenkovic 61 van de 151 zetels binnen in het parlement, de sociaal-democraten (SPD) en bondgenoten zouden blijven steken op 44 zetels.

Behalve de twee traditionele partijen was er ook een nieuwkomer: een rechtse partij onder leiding van de populaire zanger Miroslav Skoro — trouwens een voormalige HDZ-medewerker. Zijn ‘Homeland Movement’ eindigt met 16 zetels derde in de polls ondanks de grote media-aandacht voor ’s mans harde taal en nationalistisch discours. Daarnaast zouden er ook acht zetels toekomen aan de rechtse partij Most en acht aan het links-groene platform Mozemo! Acht mandaten worden voorbehouden aan vertegenwoordigers van etnische minderheden.

Als de exitpolls straks de werkelijke uitslag benaderen, zal Plenkovic op zoek moeten naar een coalitiepartner, aangezien geen enkel ‘blok’ een absolute meerderheid haalt.

Over democratie en Djokovic

De eerste tellingen wijzen op een iets lagere opkomst dan tijdens de vorige verkiezingen. Het verschil bedraagt om en bij de 3,5 procent. De kans is reëel dat de coronacrisis daar voor iets tussen zit, al riep premier Plenkovic de bevolking vanmiddag nog op om hun stemrecht zeker uit te oefenen. ‘Democratie wil zeggen dat burgers zich moeten uitspreken. Ik kijk uit naar hun keuze.’

Kroatië heeft de verspreiding van het virus behoorlijk onder controle kunnen houden, met een officieel dodental van 113 slachtoffer en 3.100 bevestigde infecties. Maar de jongste tijd zijn de cijfers weer wat aan het stijgen. Bovendien kreeg Plenkovic kritiek over zich heen omdat hij een (liefdadigheids)toernooi van toptennisser Novak Djokovic liet doorgaan in kuststadje Zadar. Op dat toernooi werden de voorzorgsmaatregelen flagrant met de voeten getreden, een en ander zorgde voor ettelijke besmettingen in het tenniswereldje — ook Djokovic raakte besmet.