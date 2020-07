Bottas zegeviert in openingsrace F1-seizoen

Valtteri Bottas (Mercedes) heeft zondag op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg de laattijdige opener van het nieuwe Formule 1-seizoen op zijn naam geschreven. De Fin hield de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) en Brit Lando Norris (McLaren) achter zich. Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als vierde.

Bottas vertrok voor de openingsmanche vanaf poleposition en gaf die eerste stek niet meer uit handen. Leclerc troefde in het spoor van de Fin Norris af, die zijn eerste podiumplek veroverde.

Hamilton, die dit seizoen het record van Michael Schumacher met zeven wereldtitels kan evenaren, moest vrede nemen met plaats vier. De regerende wereldkampioen startte na een gridstraf pas als vijfde, nadat hij tijdens de kwalificaties in Spielberg onvoldoende vaart minderde terwijl de gele vlag uithing.

Pech voor Verstappen

De GP van Oostenrijk was de voorbije twee jaar spek naar de bek van Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull kende echter een baaldag en moest al snel met mechanische problemen de strijd staken.

Met de GP van zondag is het F1-seizoen dan eindelijk, bijna vier maanden na de oorspronkelijk voorziene start in Australië, op gang geschoten. De coronacrisis trok de afgelopen maanden immers een streep door de tien eerste GP’s van het seizoen. De piloten mogen zich dit jaar dus opmaken voor een bijzondere jaargang, met op dit moment slechts acht races en voorlopig ook geen publiek langs de circuits. De teams moeten het ook met minder personeel doen. Social distancing blijft daarnaast de norm en alle rijders en teamleden moeten om de vijf dagen een coronatest afleggen. Om het risico op een eventuele besmetting zo klein mogelijk te houden, blijft het hele Formule 1-circus gedurende zijn verblijf op een bepaalde plek in een bubbel, waarbij er zo weinig mogelijk contact is met de plaatselijke bevolking.

De F1 blijft in Oostenrijk, want volgende zondag volgt op de Red Bull Ring al de tweede GP van het seizoen. De GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps is in de herwerkte kalender behouden en staat op 30 augustus geprogrammeerd. Tussendoor trekt het F1-circus ook nog naar Hongarije (19 juli), Groot-Brittannië (2 en 9 augustus) en Spanje (16 augustus). De GP op het circuit van Monza in Italië is op 6 september voorlopig de laatste race. De Internationale Automobielfederatie FIA hoopt de kalender alsnog verder uit te breiden. Er wordt gemikt op minstens vijftien GP’s, maar zekerheid daarover volgt pas de komende weken.