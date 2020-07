Tweede Spaans dorp in quarantaine

In het Spaanse Galicië is een gemeente met zo’n 70.000 inwoners vandaag in quarantaine geplaatst na een lokale uitbraak van het coronavirus. Het is voor Spanje de tweede lokale lockdown in twee dagen.

De inwoners van A Marina, een dorp in de regio Lugo (Galicië) — in het noordwesten van Spanje — moeten opnieuw thuisblijven. De verplichte quarantaine is een gevolg van een lokale uitbraak van het coronavirus. Het gaat om zo’n 70.000 mensen, weet persagentschap Reuters. Voorlopig geldt de lockdown tot vrijdag 10 juli, twee dagen voor de regionale verkiezingen in Galicië plaatsvinden.

Alleen mensen die voor hun werk moeten reizen, zullen A Marina in of uit mogen gaan, melden de lokale autoriteiten. ‘De uitbraak valt terug te brengen tot een aantal cafés’, zei de regionale minister van Volksgezondheid Jesus Vazquez Almuina zondagmiddag op een persconferentie. ‘Er zijn nu 258 besmettingen vastgesteld in Galicië, waarvan 117 in Lugo.’

Mondmasker

De horeca mag nog maximum de helft van de capaciteit bezetten, en alle mensen moeten verplicht een mondmasker dragen. Ook buiten op het strand of in zwembaden. De regering volgt vanuit Madrid de situatie op de voet.

Lockdown in Catalonië

Het is de tweede lokale lockdown in twee dagen tijd: zaterdag werd al een stad van 200.000 inwoners in de noordoostelijke regio Catalonië in quarantaine geplaatst. Belgen die per vliegtuig terugkeren uit Catalonië moeten daarom een document invullen met de nodige gegevens om de verspreiding van het virus tegen te gaan. ‘We vragen hen om zich te laten testen en in quarantaine te gaan’, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Spanje 205.545 besmettingen opgetekend. 28.385 mensen bezweken er aan het virus.