Betogers eisen recht op hoofddoek in onderwijs

Op de Brusselse Kunstberg is zonet een manifestatie begonnen onder de noemer #HijabisFightBack. Zo’n 1.000 aanwezigen eisen het recht om een hoofddoek te dragen in het onderwijs.

Met opschriften als ‘mijn sluier, mijn keuze’ en ‘studeren is een recht, een hoofddoek dragen ook’, willen de deelnemers van een manifestatie in hartje Brussel hun protest tegen het hoofddoekverbod in het onderwijs laten horen. De initiatiefnemers zijn het feministisch collectief Imazi Reine, het collectief Belge Comme Vous en de vzw La 5e Vague. Via de hashtag #HijabisFightBack betuigen mensen hun steun, op foto’s is te zien hoe tientallen mensen in Brussel zelf aanwezig zijn.

De betoging was toegelaten tot 400 mensen, maar volgens persagentschap Belga zijn er een duizendtal komen opdagen. Op voorhand hebben de organisatoren wel gevraagd aan iedereen die zou komen om een mondmasker te dragen. Ook is er alcoholgel aanwezig voor de handen.

Aanleiding voor de actie is een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Vijf studentes van de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer trokken naar Unia om het hoofddoekverbod in de school aan te klagen, uiteindelijk werd de zaak voor het Hof gebracht. Maar de raadsheren beslisten dat het niét ongrondwettelijk is, en het verbod dus gehandhaafd mocht blijven.

‘Studies opgeven’

‘Een hoofddoekverbod betekent een ernstige impact op de recht op onderwijs en het recht op zelfbeschikking. Honderden studentes zullen misschien hun studies moeten opgeven’, aldus Fatima Zohra Ait El Maâti van Imai Reine op Bruzz.be. ‘Het politiseren van een kledingstuk dat ik draag kan niet worden gedaan zonder dat ik mee aan tafel zit. Dat is niet gebeurd bij het Grondwettelijk hof. Nu willen we spreken in eigen naam.’

Ook in Gent is er heel wat te doen over het hoofddoekverbod in het onderwijs. Wat het stadsbestuur betreft, krijgen de (stedelijke) scholen zélf de keuze. Uitgangspunt is dat levens­beschouwelijke kentekens in de scholen­ van het stedelijk onderwijs toegelaten worden als ze de wettelijke veiligheids- of hygiënenormen respecteren.