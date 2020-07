Londense politie in shock na ontaarde ‘Super Saturday’

De Londense pubs zijn weer open en dat zal de Britse hoofdstad geweten hebben. Duizenden mensen verzamelden op ‘Super Saturday’ in de straten om (zich laveloos) te drinken, van social distancing was tijdens de liederlijke taferelen geen sprake, stelde de politie vast. In Soho moesten enkele pubs vroegtijdig sluiten.

De balans na één uitgaansavond in Londen moet nog duidelijk worden, maar de kans is reëel dat het coronavirus dit weekend flink heeft huisgehouden in de Britse hoofdstad. Naar aanleiding van de heropening van de pubs, liefst 104 dagen na de verplichte sluiting ervan, verzamelden duizenden Britten zich in en rond de cafés om een pint te drinken. Van één meter afstand was op de meeste plaatsen geen sprake. Al snel ontaardde ‘Super Saturday’ in een nationaal drinkgelag, waarbij her en der gevechten uitbraken.

‘Het is zo klaar als pompwater dat dronken mensen de noodzakelijke social distancing niet kunnen, of niet wíllen, respecteren’, aldus de Londense politie. In de wijk Soho moesten de ordediensten op verschillende plaatsen ingrijpen, enkele pubs moesten vroegtijdig de deuren sluiten omdat ze de coronamaatregelen openlijk met de voeten traden.

‘Naakte mensen, kwaaie dronk’

Ook elders bleek het hek van de dam. Politietopman John Apter beschrijft in The Independent de taferelen die hij zaterdag met eigen ogen vaststelde in Southampton. ‘Ik zag naakte mensen, grappige dronkaards, boze dronkaards, vechtersbazen en nog méér boze dronkaards.’ De BBC meldt dat in Kent de politie twee keer moest uitrukken om dezelfde ladderzatte man uit een rivier te vissen. Op de sociale media circuleren tal van filmpjes en beelden van (aangeschoten) meutes die door de Britse hoofdstad strompelen.

Een en ander komt niet onverwacht: dokter Chris Whitty had nog voor de heropening van de pubs al gewaarschuwd voor het grote risico dat de versoepeling zou meebrengen, net als de heropening van restaurants, bioscopen, kapperszaken en musea. Zowel de politici als de experts hadden de cafégangers op voorhand met aandrang gevraagd om zich rigoureus aan de voorzorgsmaatregelen te houden.