Duikers van het archeologenteam van Cindaq hebben een prehistorische okermijn in Mexico ontdekt. De grot werd terugvonden in uitstekende staat. Ze maakt deel uit van een ingewikkeld labyrint van grotten, waar voordien al bewijs werd gevonden van menselijke aanwezigheid. Ze schatten dat de gigantische grot al in gebruik was rond 12.000 v.Chr.